Клинтон не знает, с кем встречался Эпштейн во время 17 визитов в Белый дом

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил, что не знает о том, с кем встречался скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн во время 17 визитов в Белый дом. При этом посещения происходили во время его президентства.

— Нет, в то время, когда это случилось, не знал (…) Я думаю, что большинство президентов понятия не имеют, кто приходит каждый день, если только это не кто-то, кто представляет личный интерес для президента, — сказал Клинтон во время допроса.

По его словам, он не знает, просил ли Эпштейн о встрече с ним, передает РИА Новости.

До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая под присягой утверждала, что не помнит встреч с Эпштейном и не знала о его преступлениях.

При этом, по ее словам, Клинтон только несколько раз пользовался самолетом Эпштейна для посещения благотворительных проектов за годы до того, как предпринимателя осудили за торговлю людьми.

В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало около трех с половиной миллионов страниц файлов из уголовного дела Джеффри Эпштейна. Самые популярные теории заговора вокруг этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

