Токаев освободил Айнуру Сергазиеву от должности зампреда Агентства по делам госслужбы

Напомним, Айнура Сергазиева была назначена заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы в январе 2022 года. Сообщалось, что свой трудовой путь она начала в 2010 году с должности специалиста средне-учебной квалификации в НАО «Алматинский университет энергетики и связи». С 2013 по 2015 год — специалист высшей учебной квалификации/заведующая сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы, НАО «Алматинский университет энергетики и связи».