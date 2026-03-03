Москва
Токаев освободил Айнуру Сергазиеву от должности зампреда Агентства по делам госслужбы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Агентстве по делам государственной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

«Распоряжением главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы», — говорится в сообщении. На посту ее сменил Улан Бекиш — подписано соответствующее распоряжение. «Распоряжением главы государства Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы», — говорится в сообщении.

Напомним, Айнура Сергазиева была назначена заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы в январе 2022 года. Сообщалось, что свой трудовой путь она начала в 2010 году с должности специалиста средне-учебной квалификации в НАО «Алматинский университет энергетики и связи». С 2013 по 2015 год — специалист высшей учебной квалификации/заведующая сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы, НАО «Алматинский университет энергетики и связи».

С 2016 по 2018 год — специалист/ведущий специалист АО «Национальные информационные технологии». С 2018 по 2022 — главный менеджер проектов/менеджер программ/руководитель направления госпрограммы/ответственный секретарь/управляющий директор, АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг “Зерде”».