Арбелоа взял на себя вину за поражение «Реала» в матче с «Хетафе»

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение команды в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу против «Хетафе». Комментарий Арбелоа приводит издание Marca.
«Реал» уступил со счетом 0:1, мадридский клуб впервые в нынешнем сезоне потерпел два поражения подряд в первенстве страны.
«Правда в том, что у нас были шансы забить, — сказал Арбелоа. — Но также справедливо будет сказать, что мы могли бы играть лучше. Ответственность за улучшение нашей игры лежит на мне. Если кто-то и виноват в поражении, так это я».
«Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 60 очками, отставая от «Барселоны» на 4 балла. В следующем туре подопечные Арбелоа 6 марта на выезде сыграют с «Сельтой».