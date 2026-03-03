Объем инвестиций в основной капитал вырос почти вдвое за 7 лет

За семь лет объем инвестиций в основной капитал Казахстана вырос с 12,6 триллионов тенге до 22,7 триллионов тенге, передает BAQ.kz.
При этом существенно изменилась их структура: основной приток средств направляется в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, энергетику, логистику и агропромышленный комплекс. Подробно об этом Премьер-министр страны Олжас Бектенов говорит в статье, посвященной семи годам президентства Касым-Жомарта Токаева. Материал вышел в газете «Казахстанская правда».
Развитие АПК остается стратегическим приоритетом, где взаимосвязаны продовольственная безопасность, модернизация отрасли, наращивание экспортного потенциала и повышение уровня жизни сельчан.
Особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия и инфраструктуры: продолжается расширение площадей орошения с достижением 2,5 миллионов гектар в ближайшей перспективе.
"Модернизируются ирригационные системы, элеваторы, перерабатывающие мощности и логистические цепочки. Усиливается поддержка животноводства и глубокой переработки сельхозпродукции, что позволяет увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Валовое производство продукции сельского хозяйства увеличилось за семь лет почти в 2 раза — с 5,2 триллионов тенге в 2019 году до 9,8 триллионов тенге в 2025 году; объем производства продуктов питания увеличился с 1,7 триллионов тенге до 3,9 триллионов тенге", — говорится в статье.
В соответствии с поручением Главы государства объемы поддержки отрасли доведены до одного триллиона тенге в год, а выделение средств сельхозпроизводителям теперь осуществляется заблаговременно, рассказал Олжас Бектенов. Благодаря этому существенно улучшилось качество сельхозработ, а фермеры в свою очередь ежегодно обеспечивают нас высоким урожаем.
«Казахстан стабильно входит в число крупнейших мировых поставщиков зерна и муки, а экспорт сельхозпродукции демонстрирует рост с расширением географии поставок — от рынков Центральной Азии и Афганистана до стран Ближнего Востока, Китая, Европейского союза и других направлений», — отметил Премьер-министр.