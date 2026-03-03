Алина Загитова показала стройку центра фигурного катания в Казани

Согласно проекту, в центре разместятся ледовая арена, зал для хореографии, современный тренажерный комплекс, раздевалки и помещения для тренерского состава. Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд рублей. Школа Алины Загитовой должна начать работу одновременно с открытием центра — то есть уже в конце августа.