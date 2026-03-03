Москва
Алина Загитова показала стройку центра фигурного катания в Казани

На базе этого спортивного объекта будет открыта школа фигуристки.

Источник: телеграм-канал А. Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки в Казань, где лично осмотрела площадку строительства нового центра фигурного катания. Именно на базе этого объекта планируется запуск школы имени спортсменки.

«С огромным нетерпением жду открытия центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! — написала Загитова. — Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства».

Согласно проекту, в центре разместятся ледовая арена, зал для хореографии, современный тренажерный комплекс, раздевалки и помещения для тренерского состава. Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд рублей. Школа Алины Загитовой должна начать работу одновременно с открытием центра — то есть уже в конце августа.