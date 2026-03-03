Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске полицейский спас девушку от гибели

Девушка могла лишиться жизни из-за необдуманного поступка.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске полицейский спас девушку от возможной смерти. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.

«Лейтенант полиции Ренат Нургалиев несколько дней назад находился на оформлении ДТП в районе улицы Баррикад в Иркутске, когда к нему обманулись взволнованные жители. Они рассказали, что девушка может сорваться вниз с высоты. Инспектор передал информацию в дежурную часть и направился на помощь», — сообщили в МВД.

Ренат Нургалиев поднялся на семнадцатый этаж, там он вступил с девушкой в спокойный, доверительный диалог, отговорив ее отказаться от необдуманного поступка. Затем он помог иркутянке перелезть через перила и сопроводил в служебный автомобиль. Девушку доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В МВД призвали не оставаться в стороне, столкнувшись с чужой бедой.

«Своевременный звонок в дежурную часть может спасти человеческую жизнь», — добавили в ведомстве.

Ранее полицейские и сотрудники МЧС спасли женщину с ребенком, которые в автомобиле провалились под байкальский лед.