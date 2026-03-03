Спортсменка из Ангарска расплакалась после испытания в шоу «Титаны. Битва сезонов»

IrkutskMedia, 3 марта. Спортсменка из Ангарска оказалась на грани вылета из шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). Чемпионка России по боксу Мария Пытина не сдержала слез во время прохождения испытания.
Очередное сложное состязание ждало атлетов в новой серии шоу. Искусственный интеллект разделил участников на семь команд по десять человек. Для основного испытания шестого этапа под названием «Велочелнок», которое проводилось впервые за три сезона проекта, спортсменам предстояло преодолеть максимальное количество 12-метровых отрезков, используя двухколесную систему для рук и моноколесо для ног.
Сибирякам Анатолию Надратовскому, Алексею Негодайло, Федору Кудряшову и Марии Пытиной пришлось приложить серьезные усилия для прохождения этапа. Если Надратовский, Кудряшов и Негодайло справились с задачей, то Пытина в женском заезде установила антирекорд. Девушка не смогла преодолеть на велочелноке даже одну дистанцию, продержавшись на конструкции меньше минуты.
Вместе с еще 20 атлетами спортсменка отправилась на дополнительное испытание — «Статическое удержание между стенами». Участникам необходимо было забраться наверх и максимально долго держаться, упираясь в стены ногами, руками и спиной. Покинуть проект должна была первая пятерка участников, коснувшихся пола.
Пытиной удалось остаться в шоу, хотя испытание далось ей тяжело. Позже чемпионка по боксу, не сдерживая слез, призналась, что эмоции зашкаливали.