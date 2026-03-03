Спортсменка из Ангарска расплакалась после испытания в шоу «Титаны. Битва сезонов»

Очередное сложное состязание ждало атлетов в новой серии шоу. Искусственный интеллект разделил участников на семь команд по десять человек. Для основного испытания шестого этапа под названием «Велочелнок», которое проводилось впервые за три сезона проекта, спортсменам предстояло преодолеть максимальное количество 12-метровых отрезков, используя двухколесную систему для рук и моноколесо для ног.