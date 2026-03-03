Двигатель пассажирского самолета в США загорелся во время полета

Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines вынужденно совершил посадку в Лос-Анджелесе из-за возгорания в одном из двигателей. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Associated Press.
— Самолет, направлявшийся в аэропорт Ньюарк, был вынужден вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса из-за возможного возгорания двигателя, сообщили официальные лица, — добавили в сообщении.
Представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и авиакомпании рассказали, что борт вернулся в аэропорт 2 марта в 14:20 по местному времени, пассажиры эвакуировались из самолета по трапам и воздушным лестницам.
Позже авиаперевозчик предоставил пассажирам исправный лайнер для полета в международный аэропорт Ньюарк Либерти. FAA проводит расследование инцидента, уточнили в агентстве.
До этого самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы на Пхукет, подал сигнал бедствия и стал кружить в небе над городом Ступино в Московской области. Позднее выяснилось, что причиной происшествия стало возгорание левого двигателя.