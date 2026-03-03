Ливанская «Хезболлах» атаковала беспилотниками израильскую авиабазу Рамат-Давид

Шиитское движение «Хезболлах» нанесло удар дронами по авиабазе Рамат-Давид, расположенной на севере Израиля. Об этом сказано в заявлении движения, опубликованном в его Telegram-канале.
«Во вторник утром движение атаковало группой беспилотников радиолокационные станции и диспетчерские пункты на авиабазе Рамат-Давид», — сказано в сообщении.
В «Хезболлах» отметили, что таким образом они ответили на израильскую агрессию и бомбардировки поселков и городов, в том числе Бейрута, «которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и вынудили многих жителей покинуть свои дома».
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах». По данным телеканала Al Hadath, израильские военно-воздушные силы атаковали южные пригороды Бейрута в ответ на обстрелы северных населенных пунктов Израиля.
Позже ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по командирам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Представители израильской армии сообщили о ликвидации в Бейруте главы штаба разведки «Хезболлах» Хусейна Макледа.