Куда ушли шесть миллионов: В Томске возбудили дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

Сообщается, что при реконструкции аэропорта «Богашево» подрядчик получил незаконные выплаты. Деньги с 2019 по 2022 годы перечислялись под видом существенного роста цен на стройматериалы, при этом стоимость контракта необоснованно увеличилась.