Куда ушли шесть миллионов: В Томске возбудили дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

Прокуратура возбудила дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Томска.

Источник: Комсомольская правда

В Томске возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки. Об этом информирует пресс-служба транспортной прокуратуры региона.

Сообщается, что при реконструкции аэропорта «Богашево» подрядчик получил незаконные выплаты. Деньги с 2019 по 2022 годы перечислялись под видом существенного роста цен на стройматериалы, при этом стоимость контракта необоснованно увеличилась.

«Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей», — сказано в релизе.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, в томском аэропорту проходила реконструкция взлетно-посадочной полосы. Обсуждалось удлинение полосы с 2,5 до 2,8 километра, однако власти не смогли найти необходимые на это 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали основателя Readovka Костылева по делу о мошенничестве.

Тем временем СК России опубликовал видео задержания подрядчика за хищение 250 млн.