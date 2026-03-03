Куда ушли шесть миллионов: В Томске возбудили дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

В Томске возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки. Об этом информирует пресс-служба транспортной прокуратуры региона.
Сообщается, что при реконструкции аэропорта «Богашево» подрядчик получил незаконные выплаты. Деньги с 2019 по 2022 годы перечислялись под видом существенного роста цен на стройматериалы, при этом стоимость контракта необоснованно увеличилась.
«Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей», — сказано в релизе.
Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Напомним, в томском аэропорту проходила реконструкция взлетно-посадочной полосы. Обсуждалось удлинение полосы с 2,5 до 2,8 километра, однако власти не смогли найти необходимые на это 1,3 миллиарда рублей.
