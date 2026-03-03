Москва
Власти Краснодара назвали способы решения проблем в школьном питании

В школьных столовых питаются 195 тысяч учеников, из них 24 тысячи — бесплатно.

Источник: Югополис

Основными проблемами в организации школьного питания в Краснодаре является борьба с фальсифицированными продуктами и нехватка персонала. Эти проблемы могут решить благодаря лицензированию образовательной деятельности и подготовке собственных кадров. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов после краевого совещания, посвященного теме школьного питания.

В школах Краснодара столовые посещают 195 тысяч учеников. 24 тысячи из них за питание не платят. Из бюджета компенсируется питание для детей из многодетных семей, из семей участников СВО, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

«Каждый ребёнок должен получать вкусное и качественное питание. И мы за этим строго следим. Ежедневно в школы отгружается до 110 тонн продуктов. Благодаря 20-дневному меню блюда не повторяются в течение всего месяца. Для детей с особенностями пищевого поведения предусмотрено диетическое питание», — сказал Евгений Наумов.

Также мэр обратился к родителям и напомнил, что они могут лично контролировать качество еды в столовых, посещая их вместе со Штабом родительской общественности.

Ранее «Югополис» сообщал, что общая сумма расходов на школьное питание в Краснодарском крае ежегодно превышает 7,5 млрд рублей. Власти региона отметили, что стали активнее сотрудничать с местными производителями и родительским сообществом. Благодаря этому на треть уменьшилось количество жалоб на еду в школьных столовых.