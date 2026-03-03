Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске заочно осудили блогера за фейки и оправдание терроризма

Его приговорили к длительному сроку лишения свободы и объявили в международный розыск.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае заочно осудили 33-летнего жителя региона, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.

Суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения приговора по статьям о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

По данным следствия, блогер в декабре 2022 года, находясь за пределами страны, оставлял комментарии в открытых группах соцсетей, в которых оправдывал идеологию терроризма. Спустя месяц он же, также оставаясь за рубежом, публиковал ложные сведения о действиях российских Вооружённых Сил, выдавая их за достоверную информацию. Материалы оперативной работы, поступившие из УФСБ по Хабаровскому краю, стали основанием для возбуждения уголовного дела.

«Суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима и дополнительный запрет на администрирование сайтов и размещение материалов в сети сроком на семь лет», — уточнили в следствии.

Осужденный объявлен в федеральный и международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.