В Хабаровске заочно осудили блогера за фейки и оправдание терроризма

В Хабаровском крае заочно осудили 33-летнего жителя региона, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
Суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения приговора по статьям о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.
По данным следствия, блогер в декабре 2022 года, находясь за пределами страны, оставлял комментарии в открытых группах соцсетей, в которых оправдывал идеологию терроризма. Спустя месяц он же, также оставаясь за рубежом, публиковал ложные сведения о действиях российских Вооружённых Сил, выдавая их за достоверную информацию. Материалы оперативной работы, поступившие из УФСБ по Хабаровскому краю, стали основанием для возбуждения уголовного дела.
«Суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима и дополнительный запрет на администрирование сайтов и размещение материалов в сети сроком на семь лет», — уточнили в следствии.
Осужденный объявлен в федеральный и международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.