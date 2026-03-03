В Хабаровске заочно осудили блогера за фейки и оправдание терроризма

По данным следствия, блогер в декабре 2022 года, находясь за пределами страны, оставлял комментарии в открытых группах соцсетей, в которых оправдывал идеологию терроризма. Спустя месяц он же, также оставаясь за рубежом, публиковал ложные сведения о действиях российских Вооружённых Сил, выдавая их за достоверную информацию. Материалы оперативной работы, поступившие из УФСБ по Хабаровскому краю, стали основанием для возбуждения уголовного дела.