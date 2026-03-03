Онищенко: женщины живут дольше мужчин на 10 лет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Женщины сегодня живут больше мужчин на 10 лет, средняя суммарная продолжительность жизни составляет 74 года. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Женщины у нас больше живут на 10 лет. До ковида было 74, потом упало на 2 — до 72, потом восстановилось. Это средне между мужчинами и женщинами. Значит, если у женщин продолжительность жизни на 10 лет больше, у мужчин она даже ниже 70 лет», — сказал Онищенко.
Он отметил, что продолжительность жизни женщин и в 1990-е годы была выше. Мужчины больше спивались, женщины же вели более здоровый образ жизни за счет, например, инстинкта ответственности за детей. Сейчас на статистику влияет еще детская и подростковая смертность.
«У нас мальчиков рождается примерно 109, а девочек 100. Это естественный природный запас. Но к моменту вступления в детородный возраст — это было во все времена — мальчиков остается где-то 92 на 100 девочек», — пояснил Онищенко.
Еще одним фактором, увеличивающим разрыв между мужчинами и женщинами, академик назвал участие мужчин в СВО.