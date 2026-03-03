На 52-м году жизни скончался иерей Соликамской епархии Михаил Садков

Пресс-служба Соликамской епархии с прискорбием сообщила о кончине 2 марта на 52-м году иерея Михаилa Садковa. Глубокие соболезнования семье и близким усопшего вырaзил Епископ Соликамский и Чусовской Гавриил.
В некрологе говорится, что отец Михаил на протяжении всех лет своего служения честно нес пастырское попечение и духовное наставничество прихожан и заключенных. Ко всей своей пастве относился с заботой и вниманием.
Отец Михаил более 15 лет нес служение в храме Похвалы Пресвятой Богородицы поселка Орел. Он руководил тюремным отделом Соликамской епархии, с особым вниманием и состраданием относился к людям, находящимся в местах лишения свободы.
Много сил и времени скончавшийся священнослужитель отдавал приходу и воскресной школе. Его будут помнить по организации паломнических поездок для детей и взрослых, походов и сплавов.
Похороны состоятся 5 марта в селе Городище. Отпевание в 10:00 совершит епископ Гавриил. В ночь с 4 марта гроб будет находиться в храме иконы Божией Матери Знамение.