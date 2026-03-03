КСИР атаковал беспилотниками и ракетами авиабазу США в Бахрейне

До этого сообщалось, что удар беспилотника пришелся по мосту короля Фахда, соединяющему Бахрейн и Саудовскую Аравию через Персидский залив. По информации журналистов, сооружение длиной 25 километров использовалось американскими военными.
КСИР сообщил, что в результате комбинированной атаки БПЛА и ракет по месту скопления американских военных в Дубае погибли более 40 человек, еще около 70 получили ранения. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
При этом ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его не тревожит угроза ударов по американским объектам и территории страны, поскольку это неизбежная часть военного конфликта.
2 марта зампредседа Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война еще не идет, однако она может начаться в любой момент из-за действий Дональда Трампа.