В Гродно двое подростков провалились под лед во время фотосессии на Немане

В сюжете телеканала «Беларусь 4. Гродно» один из подростков рассказал, что под его ногой сломался лед и он провалился в реку с вещами. Его понесло течение, но он старался держаться за льдину. Подруга мальчика бросилась ему на помощь, но тоже провалилась под лед.