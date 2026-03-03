Более 4 млн «квадратов» в рамках КРТ: власти озвучили планы по вводу жилья в Башкирии в 2026 году

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отчитался о результатах жилищного строительства в 2025 году и обозначил планы на текущий. По его словам, несмотря на объективное замедление темпов по стране, отрасль в республике остается стабильной и продолжает развиваться.
В прошлом году в регионе ввели более 3 миллионов квадратных метров жилья — это 38 тысяч квартир. Также жители республики построили 17 тысяч собственных домов. В 2026 году планку по вводу жилья власти намерены не снижать.
Для долгосрочной перспективы власти делают ставку на комплексное развитие территорий. Уже заключено 39 договоров КРТ, вовлечено 1142 гектара с потенциалом более 4 миллионов квадратных метров. Одновременно готовятся новые площадки — они дадут еще 7,5 миллиона квадратов. В Зауфимье уже начинают строить инженерные сети.
— Это база для больших объемов жилья до 2030 года, — отметил премьер.
Назаров поручил Минстрою и муниципалитетам не снижать темпы и обеспечить стабильный ввод жилья в первом полугодии 2026-го.
