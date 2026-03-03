Москва
В поселке Исеть открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В свердловском поселке начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Источник: скриншот из видео в telegram-канале Алексея Свалова

В Свердловской области в поселке Исеть 2 марта 2026 года состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором будут проводить занятия по самбо, волейболу и футболу. Объект построен в рамках проекта «Выбор сильных».

— Внутри обустроены три зала: один универсальный, а также два специализированных — для занятий силовыми видами спорта и борьбой. Предусмотрены раздевалки и душевые, оборудована зона для хранения спортинвентаря, — рассказал депутат Заксобрания Свердловской области и координатор проекта в регионе Алексей Свалов.

Большое внимание уделили и удобству малоподвижных граждан: для них в здании установили лифт, а также построили отдельные раздевалки и уборные.

На открытие нового комплекса пришли множество жителей поселка. В ходе торжественного мероприятия также показали несколько показательных выступлений воспитанников школы олимпийского резерва.