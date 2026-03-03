Бесплатную помощь юристов в Хабаровском крае расширили на врачей и учителей

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли поправки в закон, гарантирующий получение бесплатной юридической помощи ряду категорий граждан. Теперь пострадавшие от агрессивных людей во время выполнения своих трудовых обязанностей представители сферы образования, социального обслуживания и медицины могут защитить свои права. Помогут им в этом юристы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Поправки в закон приняли депутаты Закдумы Хабаровского края. Как пояснили авторы, такая мера актуальна для представителей этих профессий, так как они нередко сталкиваются с оскорблениями со стороны граждан.
Право на получение бесплатной юридической помощи после внесения поправок также получили люди, удостоенные почётного знака «Родительская слава Хабаровского края»; родители в неполных семьях, чьи дети достигли 18 лет и завершили обучение в школе, до 1 сентября года, в котором завершено обучение; члены семей погибших участников специальной военной операции — дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение в школе, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
Граждане имеют право на устные и письменные консультации юристов; помощь в составлении документов; представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.