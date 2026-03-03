Бесплатную помощь юристов в Хабаровском крае расширили на врачей и учителей

Право на получение бесплатной юридической помощи после внесения поправок также получили люди, удостоенные почётного знака «Родительская слава Хабаровского края»; родители в неполных семьях, чьи дети достигли 18 лет и завершили обучение в школе, до 1 сентября года, в котором завершено обучение; члены семей погибших участников специальной военной операции — дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение в школе, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.