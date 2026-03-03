Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 марта

С 9:00 до 18:00 света не будет по следующим адресам: улицы Байкальская, 99−143 и 100−148, Доватора, 144/1, 148, 185, 185А, 195, Издательская, 43/24, садовое товарищество «Локомотив», улицы Карпатская, 49−91 и 50−90, Ковалевской, 53−77 и 56−84, Лесная, 123−161, 122−158, 103−121, 98−116. Также отключения ждут жильцов домов по улицам Линейная, 103−155 и 112−166, Лобачевского, 51−99 и 52−108, Маршальская, 46−72 и 88, Семипалатинская, 50−124, 51−113, 139А, 141А, 143А, Щедрая, 7, Лучевая, 75−129 и 80−116, Песчанокопская, 58−124 и 55−125.