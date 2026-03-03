Мальчики обогнали: в омском минздраве назвали количество новорожденных за февраль

По словам чиновника, новорожденный мальчики оказались в большинстве — их родилось за самый короткий месяц в году в количестве 551 человек. Правда девочки не сильно отстали в своем появлении на свет — своих мам и пап обрадовали в феврале 543 младенца женского пола. Также министр отметил, что в районах родились за 28 февральских дней 42 ребенка. Больше всего, 15 малышей, родилось за месяц в Таре. А на второе место по этому показателю вышел Большереченский район с 9-ю младенцами. В Омске за февраль появилось на свет 1052 малыша и еще любопытный момент — в регионе за последний зимний месяц появилось девять двоен.