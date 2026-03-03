Прокуратура выявила хищения при ремонте томского аэропорта

Ранее Life.ru писал о громком строительном скандале на Дальнем Востоке, где более ста человек остались без обещанных домов. Люди оформили ипотеку, но вместо жилья получили лишь фундамент, а подписи в актах выполненных работ оказались поддельными. В отношении руководителей компании возбудили десятки уголовных дел, одному из фигурантов грозит до 10 лет лишения свободы.