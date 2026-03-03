Москва
Картину из Узбекистана представят на XIII международном форуме молодого кино «Умут»

Мероприятие, которое пройдет в Бишкеке, направлено на поддержку дебютных проектов, развитие профессионального диалога и укрепление международного сотрудничества в сфере кино.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Картину из Узбекистана представят на XIII международном форуме молодого кино «Умут». Об этом сообщает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Мероприятие, которое пройдет с 4 по 7 марта 2026-го в Бишкеке, направлено на поддержку дебютных проектов, развитие профессионального диалога и укрепление международного сотрудничества в сфере кино.

Поддержку форуму оказывают Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, а также МФГС.

Ежегодно каждый выпуск форума посвящают юбилярам кыргызского кино — тем, чьи имена стали неотъемлемой частью его истории и развития. Тем самым организаторы подчеркивают преемственность поколений, ценность профессионального служения искусству и важность сохранения культурной памяти.

Слоган этого года — «С любовью из Парижа». Ежегодно каждый выпуск форума посвящают юбилярам кыргызского кино. Нынешний — творчеству народного артиста Кыргызстана, киноактера и художника Догдурбека Кыдыралиева, а также ветерана кыргызского кино, киноведа, кинокритика и педагога Сейита Боконбаева.

Мероприятие объединяет два ключевых направления — основную программу «Умут» и индустриальную платформу Umut Industry, которые пройдут на двух площадках — в Доме кино им. Ч. Айтматова и в коворкинге «Ололо-Эркиндик».

В рамках основной программы состоятся международный и национальный конкурсы, специальные показы, творческие встречи и обсуждения фильмов с авторами.

«В международный конкурс XIII форума отобрано 18 фильмов. В программе представлены картины из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, России и других стран», — говорится в сообщении.

Индустриальная платформа Umut Industry включает мастер-классы, лекции, презентации проектов, профессиональные встречи и питчинг короткометражных игровых фильмов. Образовательная часть выстроена вокруг подготовки к питчингу, чтобы участники могли получить максимально практический опыт и инструменты для дальнейшей реализации своих проектов.

Торжественная церемония открытия форума состоится 4 марта в кинотеатре «Ала-Тоо».

Для справки: питчинг — это краткая устная или визуальная презентация идеи, проекта или продукта. Цель — привлечь к проекту интерес руководства или инвесторов и получить финансирование.