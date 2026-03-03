Самые редкие женские имена новорождённых в 2026 году

Мы решили выбрать самые редкие женские имена, которыми казахстанцы называли своих дочерей в первые два месяца этого года. Главный критерий — чтобы такое имя было зарегистрировано всего один раз. Результаты показали, что отобрать 10, 20 или даже 100 значений по одному только этому критерию не представляется возможным. Редких имён слишком много. Поэтому мы выбрали из них 20 красивых, мелодичных, звучных или необычных имён, которые произвели на нас особенное впечатление.
Условно их можно разделить на восточные и славянские или европейские. Имён из первой группы было больше в южных регионах, из второй — в центральных и северных. Например, в Туркестанской области родители дали своей дочери очень редкое имя Зәм Зәм, что дословно переводится как «святая вода» и символически наделяет свою обладательницу целительной силой. Крайне редко в Казахстане можно встретить женщин с именем Ирислиқой, а значение делает это имя ещё более интересным. В дословном переводе с тюркского Ирислиқой делится на «ирис, прекрасный цветок» и «остановись, посмотри». В целом имя трактуется как «прекрасная, достойная внимания». Таких красивых восточных имён в нашем списке ещё много: Джувейра (в переводе «маленькая драгоценность»), Румайсо («маленькая Луна»), Машуха («очаровательная»), Дурдона («драгоценная, возлюбленная»).
Славянских, греческих, европейских имён новорождённых тоже очень много. Нередко ими называют девочек совершенно разных национальностей. Среди наиболее мелодичных можно назвать имена Шанталь и Царина, Лисандра и Иллария, Мишель и Русалина. Довольно любопытно происхождение многих редких имён. Например, Теона в переводе с греческого означает «божественная», а Леонелия на латыни значит «львица».
Интересно, что те имена, которыми раньше довольно часто называли дочерей, с «уходом моды» теперь тоже становятся редкими. Например, в 21 группе топ-100, то есть среди более чем 2 тыс. уникальных имён во всех регионах Казахстана нам не удалось найти ни одну новорождённую Машу. Оля встретилась всего одна. Вполне вероятно, что через три года лишь крайне редко в детских садах можно будет найти девочек по имени Катя или Ира. Вместе с тем в 2026 году стали встречаться когда-то вполне используемые, а ныне довольно редкие имена, такие как Евдокия, Аксинья, Агата, Ульяна. Спад популярности этих имён был связан с их ассоциацией с прошлым поколением: они воспринимались как «бабушкины», не отвечающие духу времени.
В казахских семьях сложилась похожая тенденция. Теперь лишь в единичных случаях дочерей называют Әлия, Айнұр или Зарина. Сложно сказать, почему такие имена потеряли популярность. Может быть, ранее более привычные Ұлдана, Сұлу, Гүлжан и Қарлығаш теперь заменяются именами с более современным звучанием. Впрочем, мода — в том числе на имена — циклична, так что вполне вероятно, что со временем они вернутся, ведь эти имена несут глубокий культурный смысл (Сұлу — «красивая», Қарлығаш — «ласточка»). Сегодня же, судя по всему, родители всё чаще выбирают либо международные варианты, либо редкие национальные имена с необычной фонетикой.
Ещё один фактор, влияющий на выпадание из обихода прежних фаворитов — глобализация и культурный обмен. Родители, выбирая имя для дочери, всё чаще ориентируются на международные тренды. Так, вместо классической Алёны или Ксении они могут предпочесть Мишель или Теону, а вместо Айман или Жании — Руану или Ясмиру. При этом нельзя говорить о полном отказе от традиций: имена вроде Динары или Розы всё ещё встречаются, хотя и не так часто, как раньше. Примечательно, что некоторые «устаревшие» варианты могут вернуться в моду через поколение, как это не раз случалось в истории ономастики.
Отдельным блоком можно выделить редкие имена девочек других национальностей, то есть не казахов и не русских. Они не менее красивы и благозвучны, но уже на свой манер. Каждое имя несёт в себе культурный код своего народа и отражает сложную систему ценностей, традиций и исторических связей. Например, уйгуры выбирают такие редкие имена, как Мафтуна, сохраняющее глубокую связь с национальными представлениями о красоте и мудрости. Турки отдают предпочтение имени Хавва, отсылающему к библейской Еве и подчёркивающему религиозную составляющую идентичности, а поляки — имени Мумина, которое несёт в себе духовный смысл и означает «верующая».
Примечательно, что многие диаспоры стремятся сохранить свою уникальность через систему именования. В этом году в Казахстане были зарегистрированы редкие имена девочек разных национальностей. Например, в семье курдов новорождённую назвали Марал, это имя, ассоциирующееся с благородным оленем, символом грации и силы в курдской культуре. Кыргызы выбрали для дочери имя Аймончок, что в переводе означает «лунная красавица». Немцы остановились на имени Стефани, сохранив связь с европейской традицией, но придав ей актуальное звучание. Дунгане выбрали имя Садийя с арабскими корнями, означающее «счастливая», а греки — имя Миная, которое отсылает к древнему Критскому царству и напоминает о богатой истории их народа.
Особую ценность представляют имена, в которых соединяются этническая самобытность и глобальные тренды современности. К примеру, англичане назвали дочку Рэйвен Селин, это сложное составное имя с отсылками к современной западной поп‑культуре, где «Рэйвен» ассоциируется с мудростью и мистикой, а «Селин» добавляет мелодичность и лёгкость восприятия. Евреи выбрали для девочки библейское имя Яэль, означающее «горная коза» и символизирующее ловкость и стойкость. Чеченцы назвали дочь древним именем Марьм, пожелав девочке стать «возлюбленной». Грузинские семьи отдали предпочтение именам Осиё, Музаййина и Дунё: первое отсылает к Азии, второе означает «украшающая», а третье трактуется как «мир» или «вселенная» в тюркской традиции.