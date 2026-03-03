Самые редкие женские имена новорождённых в 2026 году

Интересно, что те имена, которыми раньше довольно часто называли дочерей, с «уходом моды» теперь тоже становятся редкими. Например, в 21 группе топ-100, то есть среди более чем 2 тыс. уникальных имён во всех регионах Казахстана нам не удалось найти ни одну новорождённую Машу. Оля встретилась всего одна. Вполне вероятно, что через три года лишь крайне редко в детских садах можно будет найти девочек по имени Катя или Ира. Вместе с тем в 2026 году стали встречаться когда-то вполне используемые, а ныне довольно редкие имена, такие как Евдокия, Аксинья, Агата, Ульяна. Спад популярности этих имён был связан с их ассоциацией с прошлым поколением: они воспринимались как «бабушкины», не отвечающие духу времени.