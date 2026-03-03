Борьбу за статус Чемпиона России по бенди продолжат «Динамо» (Мск) и «Кузбасс»

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России на заседании 2 марта рассмотрел дело об отмене матча Чемпионата страны по бенди среди команд Суперлиги сезона 2025/26 годов, который должен был состояться в Нижнем Новгороде между командами «Старт» и «Кузбасс» днём ранее. Хозяева стадиона по итогам слушаний оштрафованы на 100 тысяч рублей за неудовлетворительное состояние льда и, кроме того, «Старту» засчитано техническое поражение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Таким образом, в следующий этап плей-офф выходит «Кузбасс», ранее в серии до трёх побед переигравший нижегородский клуб дважды, 10:1 и 7:3. Соперниками кемеровчан в полуфинале станут хоккеисты московского «Динамо» — на предыдущем этапе турнира столичный клуб трижды подряд оказался сильнее «Енисея», 8:5, 9:4, 10:6.
Напомним, игры полуфинала хабаровский «СКА-Нефтяник» начнёт на поле «Арены Ерофей» 8 марта с архангельским «Водником». Гости пробились в эту часть турнира, трижды победив «СКА-Уральский трубник» 8:4, 5:3, 4:2.