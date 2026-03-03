Машков опроверг слухи о завершении карьеры актера кино

Народный артист России Владимир Машков в ближайшее время не планирует прекращать сниматься в кино. Слухи о приостановке карьеры во вторник, 3 марта, актер опроверг в беседе с журналистами.
— Кино — это деятельность длительная, проектная. Что же мы будем ее заканчивать? Конечно нет. Будут предложения и планы — будем работать, — цитирует собеседника ТАСС.
Ранее российский певец и актер Михаил Боярский на творческой встрече с поклонниками в Театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры. Позже его жена Лариса Луппиан прокомментировала слухи о якобы конце профессиональной деятельности артиста.
Помощница юмориста Владимира Винокура Александра Кудина до этого также заявила, что слухи о его завершении профессиональной карьеры из-за последствий разрыва сухожилия не соответствует действительности.
Народный артист РФ Валерий Леонтьев, в свою очередь, стал выступать в кабаках Европы ради заработка. По данным СМИ, певец принял предложение ивент-менеджера из Франции выступить на банкетном ужине, так как его стали меньше звать на корпоративы в России.