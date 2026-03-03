Ги Буше: «Перед третьим периодом я попросил играть так, будто счет 0:0»

«Авангард» 2 марта в Москве победил «Спартак» 4:1. После игры ее оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше.
Наставник отметил, что на сей раз его хоккеисты перестали терять шайбу.
"В последнее время у был непростой график, мы нагоняли матчи, и чувствовалось, что не хватало энергии на всю игру. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации, и сегодня мы увидели добротный матч в нашем исполнении. Кроме того, мы грамотно распоряжались шайбой, перестали ее терять. То, что мы сегодня показали — так мы и должны выглядеть. Когда мы показываем силовой хоккей, когда грамотно обороняемся, когда классно переходим из обороны в атаку, против нас тяжело действовать, это и есть наш стиль.
Осталось семь матчей до плей-офф, к ним мы должны подойти в полной боевой готовности. Перед третьим периодом я попросил ребят играть так, будто счет 0:0, и в этом заключается наша философия — никогда не обращать внимание на текущий счет матча", — высказался Буше.
Также тренер ответил на вопрос о том, что забивала голы именно тройка Прохоркина и Окулова, было ли это стечением обстоятельств.
«У нас нет постоянного первого звена, мы часто меняем состав звеньев, почти каждый матч. И по ходу матча. Должна быть вариативность, так что каждый игрок должен играть с каждым. В том числе из-за плей-офф, где может случиться с каждым. Меня не волнует, как зовут игрока, дело не в фамилиях. Звено Прохоркина сегодня очень хорошо сыграло и в атаке, и в обороне, в другом матче лучше сыграет другое звено, возможно. Кто заслуживает большего игрового времени, тот его и получает. Но как такового первого звена у нас нет» — отметил он.
