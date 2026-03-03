Ги Буше: «Перед третьим периодом я попросил играть так, будто счет 0:0»

«У нас нет постоянного первого звена, мы часто меняем состав звеньев, почти каждый матч. И по ходу матча. Должна быть вариативность, так что каждый игрок должен играть с каждым. В том числе из-за плей-офф, где может случиться с каждым. Меня не волнует, как зовут игрока, дело не в фамилиях. Звено Прохоркина сегодня очень хорошо сыграло и в атаке, и в обороне, в другом матче лучше сыграет другое звено, возможно. Кто заслуживает большего игрового времени, тот его и получает. Но как такового первого звена у нас нет» — отметил он.