«Пытаюсь уследить»: Анна Седокова ответила на нападки семьи Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова не комментировала историю с наследством бывшего супруга Яниса Тиммы, которого не стало более года назад. Все это время родители Тиммы пытались привлечь Седокову к ответственности, а также публично высказывались об их семейных отношениях. Артистка ответила на нападки на своей странице в социальных сетях.