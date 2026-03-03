«Пытаюсь уследить»: Анна Седокова ответила на нападки семьи Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова не комментировала историю с наследством бывшего супруга Яниса Тиммы, которого не стало более года назад. Все это время родители Тиммы пытались привлечь Седокову к ответственности, а также публично высказывались об их семейных отношениях. Артистка ответила на нападки на своей странице в социальных сетях.
Так, один из ее подписчиков написал, чтобы Седокова вернула все наследство умершего баскетболиста сыну спортсмена.
— Я пытаюсь уследить за событиями. Итак, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, смотря мои сторис. Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живет. Потом заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Потом он пытался перебороть себя, когда прятался под диваном в квартире Яниса, когда тот приезжал увидеть сына, — отметила певица.
Артистка посоветовала членам семьи Тиммы найти работу и силы на саморазвитие. Она также выразила надежду, что они наконец оставят ее в покое.
2 марта адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Москве в 2024 году. СК определил, что мужчина совершил суицид.
Ранее родственники Яниса Тиммы подали в московский суд иск к Анне Седоковой, в котором потребовали разделить имущество, нажитое бывшими супругами.
Тело латвийского спорстмена нашли в доме в центре столицы 17 декабря 2024 года. Позднее родственники Тиммы обвинили Седокову в доведении мужчины до самоубийства. Подробности этого скандала выясняла «Вечерняя Москва».