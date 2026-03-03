Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края отсудил почти 150 тысяч рублей за магнитолу без нужной функции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприниматель наврал в интернет-магазине, а потом и вовсе прекратил свою деятельность.

Источник: НИА Красноярск

Житель Зеленогорска купил в интернет-магазине «RocketNoice» автомагнитолу за 29 590 рублей. Он выбирал модель с интернетом, но оказалось, что этой функции на самом деле в магнитоле нет. Кроме того, коробка была повреждена, а комплект оказался не подходящим к его машине.

Мужчина несколько месяцев пытался вернуть деньги, но продавец не реагировал. Позже выяснилось, что предприниматель прекратил деятельность.

Роспотребнадзор помог мужчине обратиться в суд. Суд постановил взыскать с бывшего предпринимателя почти 150 тысяч рублей: стоимость магнитолы, штраф, неустойку и компенсацию за моральный вред. Решение уже вступило в силу, сообщили в Роспотребнадзоре.16+