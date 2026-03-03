Житель Красноярского края отсудил почти 150 тысяч рублей за магнитолу без нужной функции

Житель Зеленогорска купил в интернет-магазине «RocketNoice» автомагнитолу за 29 590 рублей. Он выбирал модель с интернетом, но оказалось, что этой функции на самом деле в магнитоле нет. Кроме того, коробка была повреждена, а комплект оказался не подходящим к его машине.
Мужчина несколько месяцев пытался вернуть деньги, но продавец не реагировал. Позже выяснилось, что предприниматель прекратил деятельность.
Роспотребнадзор помог мужчине обратиться в суд. Суд постановил взыскать с бывшего предпринимателя почти 150 тысяч рублей: стоимость магнитолы, штраф, неустойку и компенсацию за моральный вред. Решение уже вступило в силу, сообщили в Роспотребнадзоре.16+