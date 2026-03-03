Дмитриев обратил внимание на мощное послание президента ОАЭ: чем впечатлил лидер страны

Прогулка президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и главы Министерства обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда в торговом центре Dubai Mall после иранской атаки была сильным посланием миру. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, это указывает на сохранение страной истинного нейтралитета, что помогает ОАЭ сосредоточить усилия на процветании и миротворческих инициативах.
«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании», — написал глава РФПИ в соцсети X.
Напомним, что обострение ближневосточного конфликта в ОАЭ застало около 50 тысяч российских туристов. Тогда многим из них в Эмиратах пришлось ночевать в убежищах и на подземных парковках отелей. Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы намерены взять на себя все расходы и оплатить номера для туристов, которые застряли в ОАЭ.
После атак американских и израильских войск Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Иранские военные сразу же заявили об ударах по более чем 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.
Кроме того, удары Вооруженных сил Ирана по американским объектам привели к полному уничтожению военной базы США в Бахрейне и ликвидации консульства США в иракском Эрбиле.
Шесть стран Персидского залива угрожают Ирану мерами коллективной безопасности из-за его ударов по объектам внутри государств. Министры отметили, что безопасность всех стран региона взаимосвязана, и призвали Тегеран остановиться для сохранения стабильности на мировых рынках энергоресурсов.