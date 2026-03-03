Дмитриев обратил внимание на мощное послание президента ОАЭ: чем впечатлил лидер страны

Напомним, что обострение ближневосточного конфликта в ОАЭ застало около 50 тысяч российских туристов. Тогда многим из них в Эмиратах пришлось ночевать в убежищах и на подземных парковках отелей. Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы намерены взять на себя все расходы и оплатить номера для туристов, которые застряли в ОАЭ.