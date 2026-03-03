В Новочеркасске подрядчика оштрафовали за нарушения при ремонте поликлиники

В городе Новочеркасске Ростовской области проведение ремонта в поликлинике № 2 вызвало нарекания в донском минздраве, из-за чего подрядчика оштрафовали.
В ведомстве сообщили, что в ходе проверок были выявлены нарушения со стороны подрядной организации. В частности, зафиксированы срывы установленных графиков, а также факты складирования стройматериалов непосредственно в холлах медучреждения, что создавало неудобства для посетителей.
Из-за этого заказчик работ принял меры: подрядчику направлена официальная претензия и применены штрафные санкции. Кроме того, ужесточены требования к темпам и качеству проводимых работ.
Сейчас, по данным министерства, все строительные материалы и мусор вывезены из холлов поликлиники, входы полностью освобождены для свободного прохода пациентов. Главному врачу учреждения поручено обеспечить постоянный контроль за санитарным состоянием помещений на период ремонта.
Завершить все ремонтные работы планируется до конца марта.
