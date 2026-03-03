В Новочеркасске подрядчика оштрафовали за нарушения при ремонте поликлиники

В ведомстве сообщили, что в ходе проверок были выявлены нарушения со стороны подрядной организации. В частности, зафиксированы срывы установленных графиков, а также факты складирования стройматериалов непосредственно в холлах медучреждения, что создавало неудобства для посетителей.