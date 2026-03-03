В Иркутской области на 7% снизилось число преступлений

Эксперты составили рейтинг регионов по уровню преступности за прошедший год. Иркутская область оказалась в нём на 59-й строчке. Как распределялись позиции в рейтинге, от чего они зависят и каких преступлений в Приангарье совершают больше всего? Подробности — в материале irk.aif.ru.
Не сторонники разбоя.
В Иркутской области в минувшем году на 10 тысяч жителей было зарегистрировано 145,2 преступления, что на 7,3% меньше, чем в прошлом году. Отдельно в данных статистики указано количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2025 году в Приангарье их было совершено 42,7 на 10 тысяч жителей, что на 4,2% меньше, чем в 2024 году.
«Снижается число имущественных преступлений: разбойных нападений стало меньше на 43,9%, грабежей — на 34,8%, краж — на 18%, квартирных краж — на 40%, — отметили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Безопаснее стало и в общественных местах — число посягательств сократилось на 11,8%».
Как уточнили в СУ СК РФ по Иркутской области, за 2025 год в регионе стало на 3% меньше убийств и практически на 30% меньше преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлёкшим по неосторожности смерть потерпевшего.
Интересно, что, если в 2011—2012 годах в Приангарье ежедневно фиксировали до трёх убийств в день, то в прошлом году были дни, когда подобных преступлений не было зарегистрировано вовсе. Раскрыть удалось 125 убийств, причём 38 из них — это преступления прошлых лет.
Одним из самых громких дел в прошлом году стало убийство подростков в Байкальске. Вечеринка школьников в какой-то момент обернулась трагедией. По версии следствия, парень напал на приятелей с ножом, убил четверых, стольких же ранил — а потом и погиб сам, когда пытался скрыть улики и поджечь дом.
Также широко обсуждалось и другое преступление, где, к счастью, обошлось без жертв, — в июне мужчина напал с ножом и перцовым баллончиком на работников Иркутской городской больницы номер 8 — пострадали заместитель главврача и секретарь. Они получили серьёзные травмы, однако их удалось спасти. В октябре суд постановил направить мужчину на принудительное лечение.
Тяготеют к мошенничествам.
Как отмечают эксперты, преступность в регионе смещается в сторону информационных технологий — в частности, в сторону мошенничества. В 2025 года, по данным полиции, мошенники похитили у жителей Иркутской области более 2,5 миллиарда рублей. Сумма ущерба, по сравнению с прошлым годом, увеличилась более чем на 30%.
В 2025 году в Иркутской области даже побили антирекорд по самой большой сумме, отправленной мошенникам, — в мае жительница столицы региона перевела аферистам 30 миллионов рублей. Началось всё со звонка с предложением заменить счётчик. Потом всё переросло во «взлом аккаунта на “Госуслугах” и взаимодействие с подставными сотрудниками банка и правоохранительных органов. В итоге злоумышленники убедили жертву продать машину и квартиру и перевести деньги на указанный счёт. “Обрабатывали” 48-летнюю иркутянку около полугода.
Однако в последнее время телефонные мошенники звонят жертвам не только для того, чтобы выманить у них деньги, но и чтобы их руками совершить серьёзные преступления. Например, в январе прошлого года, по данным регионального ФСБ, двое подростков забросили «коктейли Молотова» на территорию военной части в Ангарске — благо возгорания не произошло, никто не пострадал.
Тогда же стало известно, что на железной дороге в Усть-Куте подожгли релейный шкаф — к этому ЧП оказались причастны подростки в возрасте 16 и 17 лет. А в середине декабря 22-летнего иркутянина задержали за поджог трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный. Из-за этого без света остались 17 домов и 2 соцобъекта.
Кстати.
Самой благополучной, судя по статистике уровня преступности, оказалась Чеченская республика — там на 10 тысяч жителей в 2025 году пришлось 15,8 преступления. Также в топ-5 самых «спокойных» регионов страны вошли Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Адыгея.
А вот на противоположном конце рейтинга оказались Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Алтай, Забайкальский край и Карелия. В последней на 10 тысяч жителей в 2025 году пришлось 183,3 преступления.