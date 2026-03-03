В Иркутской области на 7% снизилось число преступлений

В Иркутской области в минувшем году на 10 тысяч жителей было зарегистрировано 145,2 преступления, что на 7,3% меньше, чем в прошлом году. Отдельно в данных статистики указано количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2025 году в Приангарье их было совершено 42,7 на 10 тысяч жителей, что на 4,2% меньше, чем в 2024 году.