Польские врачи удалили 24-летней белоруске все детородные органы без ее согласия

Следователи установили, что первоначально белоруска сама обратилась к врачам с жалобами на боли в животе, а также с диагностированной на УЗИ опухолью в правом яичнике. Сначала врачи говорили белоруске, что ей возможно придется удалить только пораженный яичник. После такой операции она еще могла бы иметь детей.