Польские врачи удалили 24-летней белоруске все детородные органы без ее согласия

В Польше врачи удалили 24-летней белоруске все детородные органы.

Источник: Комсомольская правда

В Польше белоруске без ее согласия сделали операцию и удалили все детородные органы, пишет РИА Новости.

Как сообщили в прокуратуре Познани, в одном из местных госпиталей 24-летней гражданке Беларуси удалили матку, оба яичника и маточные трубы без ее информирования и согласия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что первоначально белоруска сама обратилась к врачам с жалобами на боли в животе, а также с диагностированной на УЗИ опухолью в правом яичнике. Сначала врачи говорили белоруске, что ей возможно придется удалить только пораженный яичник. После такой операции она еще могла бы иметь детей.

— Однако пациентке было проведено хирургическое вмешательство, в ходе которого были полностью удалены все ее репродуктивные органы — матка, оба яичника и маточные трубы, — прокомментировали в прокуратуре.

Также установлено, что перед операцией белоруска не давала своего согласия на удаление всех репродуктивных органов, врачи ее не проинформировали должным образом о последствиях хирургического вмешательства.

Хирургу предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Пол польским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что врач своей вины не признает. До суда к нему не применены меры пресечения, он регулярно является на все следственные действия.

