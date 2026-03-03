Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сто сигналов — три уголовных дела: в Приморье раскрыты случаи госизмены и экстремизма

Граждане сообщили о подозрительной активности через чат-бот «Опер пишет».

Источник: PrimaMedia.ru

Более 100 обращений поступило в феврале в чат-бот «Опер пишет» (16+) от жителей Приморья. По ним возбуждены два уголовных дела за экстремизм и одно за госизмену, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Как рассказали в аппарате антитеррористической комиссии региона, после проверки поступивших в чат-бот обращений житель Владивостока и житель Лесозаводска были привлечены к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. Также установлен пособник нацистов с Украины, возбуждено уголовное дело по статье “Госизмена”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 55 нарушителей, включая 48 иностранцев, получили административные штрафы за миграционные правонарушения. Остальные сигналы проверяются.

Напомним, в преддверии массовых мероприятий антитеррористическая комиссия Приморья приняла решение о переводе всех оперативных служб в режим повышенной готовности.