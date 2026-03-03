Сто сигналов — три уголовных дела: в Приморье раскрыты случаи госизмены и экстремизма

«Как рассказали в аппарате антитеррористической комиссии региона, после проверки поступивших в чат-бот обращений житель Владивостока и житель Лесозаводска были привлечены к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. Также установлен пособник нацистов с Украины, возбуждено уголовное дело по статье “Госизмена”», — говорится в сообщении.