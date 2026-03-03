«Повторили успех Универсиады-2019»: в Красноярске прошел фестиваль студенческого спорта

«Спасибо вам за вашу энергию, эмоции, самоотдачу и желание побеждать. Мы провели несколько фантастических дней в атмосфере спорта, состязаний и, самое главное, дружбы. Сегодня мы повторили успех Зимней универсиады-2019: тогда в Красноярске было около 3000 спортсменов, и сейчас здесь столько же. Красноярск сегодня вашей энергией и усилиями подтвердил статус студенческой спортивной зимней столицы России», — отметил Михаил Котюков.