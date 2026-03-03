«Повторили успех Универсиады-2019»: в Красноярске прошел фестиваль студенческого спорта

Глава региона Михаил Котюков поздравил участников с окончанием соревнований и наградил самую результативную команду спортсменов.
В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что мероприятие объединило около 3 тысяч студентов, в том числе приехавших учиться в Россию из-за рубежа. За четыре дня участники разыграли десятки комплектов наград в 27 традиционных и инновационных видах спорта.
«Спасибо вам за вашу энергию, эмоции, самоотдачу и желание побеждать. Мы провели несколько фантастических дней в атмосфере спорта, состязаний и, самое главное, дружбы. Сегодня мы повторили успех Зимней универсиады-2019: тогда в Красноярске было около 3000 спортсменов, и сейчас здесь столько же. Красноярск сегодня вашей энергией и усилиями подтвердил статус студенческой спортивной зимней столицы России», — отметил Михаил Котюков.
Также участников и гостей фестиваля поприветствовали директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов и председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков. Они отметили высокий уровень организации фестиваля в Красноярске.
Губернатор вручил главную награду — кубок абсолютного победителя «УниверЛиги». Обладателем трофея стал студенческий спортклуб «Гвардия» из Тюменской области.
Также на церемонии закрытия фестиваля определили победителей специальных номинаций:
Кубок УниверЛиги региона (для команд из Красноярского края) — студенческий спортклуб «Белки» (Сибирский федеральный университет); Кубок УниверЛиги ГТО — студенческий спортклуб «Гвардия» из Тюменской области; Зимний кубок болельщиков — студенческий спортклуб «Ирбис» из Красноярского края.
Помимо соревнований участники фестиваля посетили лекции, мастер-классы и встречи со звездами российского спорта. В формате открытого диалога со студентами пообщались известный хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр Николай Олюнин и другие.
Красноярский край на фестивале представили команды ведущих вузов региона. Делегация Сибирского федерального университета стала самой многочисленной — более 300 человек.
Напомним, Всероссийский фестиваль студенческого спорта «УниверЛига» стартовал в краевой столице 27 февраля. Соревнования прошли на объектах XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.