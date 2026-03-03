«Просыпаюсь и плачу»: Мигель высказался о своем эмоциональном состоянии

Хореограф и танцор Мигель (Сергей Шестеперов — прим. «ВМ») в беседе с подписчиками в личном блоге рассказал о своем эмоциональном состоянии. По словам артиста, «у него внутри образовалась черная дыра».
— Я уже неделю просыпаюсь и первые два часа плачу. Каждый день. Я смотрю на то, что сегодня называют искусством, и чувствую растерянность. Иногда кажется, что все становится слишком земным, слишком прямолинейным, слишком про внешнее. И я думаю: где глубина? — высказался танцор.
Мигель добавил, что сейчас переживает творческий кризис — такие обстоятельства мешают ему получать удовольствие от дела, которым он горел на протяжении многих лет.
— Я не всегда вижу в танце ту красоту, ради которой влюбился в него когда-то. Часто тело используется как инструмент привлечения внимания. А мне хочется, чтобы через тело снова говорили о чувствах, о смысле, о человеческом, — подытожил хореограф.
Ранее певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, опубликовала в личном блоге видеоролик, на котором в слезах обвинила людей, пытающихся саботировать ее работу. Так, артистка заявила, что кто-то пытался сорвать один из ее недавних концертов.