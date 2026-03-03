Российские граждане в ФРГ сталкиваются с блокировкой счетов

В дипмиссии отметили, что на бытовом уровне менеджеры банков дают понять: проблема именно в российском паспорте, хотя официально это не признаётся. Также фиксируются случаи изъятия личных вещей и денег на таможне, однако их число сократилось из-за падения турпотока и визовых ограничений. В 2022—2024 годах таких инцидентов было значительно больше.