«Аэрофлот» отменил рейсы до Краснодара до 8 марта

Самолеты нужны для выполнения вывозных рейсов из ОАЭ.

Источник: t.me/aerokrr

«Аэрофлот» отменил региональные рейсы в / из Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга до 8 марта. Самолеты будут задействованы в вывозе туристов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Выполнение вывозных рейсов начнут с 3 марта. Самолеты заберут россиян из Дубая и Абу-Даби. Причем два рейса будут «с увеличенной провозной емкостью».

В первую очередь «Аэрофлот» заберет пассажиров, которые должны были вылететь из ОАЭ еще 28 февраля. Далее места предоставят туристам в хронологической последовательности их билетов.

«Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Пока есть только слоты на 3 марта. В Дубай самолеты полетят пустыми. На 4 марта и в другие дни слоты пока неизвестны. Авиакомпания запросила их у аэропортов и властей ОАЭ.

«Если пассажир откажется от предложенного вывозного рейса, ему будет оформлен возврат денежных средств», — уточнили в авиакомпании.

Что касается рейсов в ОАЭ, то «Аэрофлот» предлагает три варианта действий: бесплатный перенос билетов на свободные места на другие дни; либо перенос на другие направления без допсбора за изменения; либо возврат денежных средств по месту покупки билетов.

Ранее «Югополис» сообщал, что резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля. Израиль при поддержке США начал бомбить военные цели в Иране, в том числе резиденцию руководства страны. Иран в ответ на это стал запускать ракеты по Израилю и военным базам США в других странах региона. Под удар попали и ОАЭ, в том числе туристические места.

Небо над несколькими странами региона закрыли, тысячи рейсов отменили. С проблемами столкнулись не только те россияне, которые находились в ОАЭ, Бахрейне и других странах, но и те, которые ехали через эти аэропорты транзитом.

