«Аэрофлот» отменил рейсы до Краснодара до 8 марта

Ранее «Югополис» сообщал, что резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля. Израиль при поддержке США начал бомбить военные цели в Иране, в том числе резиденцию руководства страны. Иран в ответ на это стал запускать ракеты по Израилю и военным базам США в других странах региона. Под удар попали и ОАЭ, в том числе туристические места.