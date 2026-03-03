Умер режиссер фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман

Режиссер фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман скончался на 86 году жизни. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил кинокритик Олег Сулькин.
— Умер Слава Цукерман, режиссер-уникум, — написал Сулькин на своей странице в социальных сетях.
Он добавил, что прощание с режиссером пройдет в Нью-Йорке во вторник, 3 марта.
Слава Цукерман родился в Москве 9 марта 1939 года. Окончив с отличием ВГИК, он работал на киностудии «Центрнаучфильм» и на Центральном телевидении, делая фильмы разных жанров, получавшие многочисленные награды. Последняя работа Цукермана в СССР — комедия «Водевиль про водевиль».
В 1970-е годы Цукерман он эмигрирует в Израиль и начинает работать для израильского телевидения, где снимает документальные фильмы. С начала 1980-х годов Цукерман жил в Нью-Йорке. Самая известная его работа ― фантастический триллер «Жидкое небо».