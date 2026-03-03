Умер режиссер фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман

Слава Цукерман родился в Москве 9 марта 1939 года. Окончив с отличием ВГИК, он работал на киностудии «Центрнаучфильм» и на Центральном телевидении, делая фильмы разных жанров, получавшие многочисленные награды. Последняя работа Цукермана в СССР — комедия «Водевиль про водевиль».