Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 3 марта 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 3 марта 2026:

1. Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.

2. В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

3. Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».

4. Жара приходит в Молдову: По ночам ещё морозец, но днем уже до +14 градусов — синоптики дали точный прогноз погоды.

5. В Молдове стоимость медицинского полиса увеличится в 5 раз: Кто не приобрел страховку, будет платить еще и пеню.

Читайте также:

Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».

25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).

Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.

В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).

Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.

Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).