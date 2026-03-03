Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 3 марта 2026:
1. Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.
2. В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».
3. Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».
4. Жара приходит в Молдову: По ночам ещё морозец, но днем уже до +14 градусов — синоптики дали точный прогноз погоды.
5. В Молдове стоимость медицинского полиса увеличится в 5 раз: Кто не приобрел страховку, будет платить еще и пеню.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».
25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).
Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.
В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).
Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.
Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).