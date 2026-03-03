Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казань прибыл первый рейс из Дубая

В Казань прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 3 мар — РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Казань рано утром во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта «Казань».

Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Flydubai приземлился в аэропорту Казани в 4.12 мск.

Как следует из данных онлайн-сервиса, наряду с отмененными рейсами авиакомпаний Flydubai и Etihad Airways днем в столице Татарстана ожидается прибытие еще двух рейсов из Дубая, выполняемых Flydubai.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше