В Казань прибыл первый рейс из Дубая

КАЗАНЬ, 3 мар — РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Казань рано утром во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта «Казань».
Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Flydubai приземлился в аэропорту Казани в 4.12 мск.
Как следует из данных онлайн-сервиса, наряду с отмененными рейсами авиакомпаний Flydubai и Etihad Airways днем в столице Татарстана ожидается прибытие еще двух рейсов из Дубая, выполняемых Flydubai.