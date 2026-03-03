Москва
Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

Иркутск, НИА-Байкал — С 15 апреля по 15 мая в Иркутске ограничат движение грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Источник: Мэрия Иркутска

Ограничения касаются следующих участков:

2-я Батарейная от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;

подход к Иркутску км 1867+000 — км 1867+950;

подход к Иркутску км 1867+950 — км 1868+900;

подход к Иркутску км 1868+900 — км 1873+000;

ул. Трактовая;

Ново-Ленинская объездная дорога с развязками;

Маршала Конева от границы Иркутска до бульвара Рябикова;

бульвар Рябикова от дома № 31б до ул. Сергеева;

ул. Сергеева;

объездная дорога микрорайонов Первомайский — Университетский.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог, сообщает пресс-служба мэрии. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.

Временные ограничения движения в весенний период не распространяются:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.