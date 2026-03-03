Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

Ограничения касаются следующих участков:
2-я Батарейная от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
подход к Иркутску км 1867+000 — км 1867+950;
подход к Иркутску км 1867+950 — км 1868+900;
подход к Иркутску км 1868+900 — км 1873+000;
ул. Трактовая;
Ново-Ленинская объездная дорога с развязками;
Маршала Конева от границы Иркутска до бульвара Рябикова;
бульвар Рябикова от дома № 31б до ул. Сергеева;
ул. Сергеева;
объездная дорога микрорайонов Первомайский — Университетский.
Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог, сообщает пресс-служба мэрии. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.
Временные ограничения движения в весенний период не распространяются:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.