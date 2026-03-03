Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР сообщил об ударах ракетами и дронами по авиабазе США в Бахрейне

При атаке на американский военный объект применили 20 боевых дронов и три баллистические ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке с использованием ракет и беспилотников на авиабазу США в Бахрейне.

«Сегодня на рассвете КСИР нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — сказано в заявлении, которое привело гостелевидение Ирана.

Отмечается, что при атаке на американский военный объект применили 20 боевых дронов и три баллистические ракеты. Как заявляет КСИР, в результате атаки «было разрушено командно-штабное здание авиабазы, сожжены топливные цистерны».

Ранее сообщалось, что удары иранской армии по американским объектам привели к полному уничтожению военной базы США в Бахрейне и ликвидации консульства Соединенных Штатов в иракском Эрбиле.

Напомним, после атак американских и израильских войск КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Иранские военные сразу же сообщили об ударах по более чем 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше