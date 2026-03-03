КСИР сообщил об ударах ракетами и дронами по авиабазе США в Бахрейне

Напомним, после атак американских и израильских войск КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Иранские военные сразу же сообщили об ударах по более чем 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).