КСИР сообщил об ударах ракетами и дронами по авиабазе США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке с использованием ракет и беспилотников на авиабазу США в Бахрейне.
«Сегодня на рассвете КСИР нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — сказано в заявлении, которое привело гостелевидение Ирана.
Отмечается, что при атаке на американский военный объект применили 20 боевых дронов и три баллистические ракеты. Как заявляет КСИР, в результате атаки «было разрушено командно-штабное здание авиабазы, сожжены топливные цистерны».
Ранее сообщалось, что удары иранской армии по американским объектам привели к полному уничтожению военной базы США в Бахрейне и ликвидации консульства Соединенных Штатов в иракском Эрбиле.
Напомним, после атак американских и израильских войск КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Иранские военные сразу же сообщили об ударах по более чем 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).