В Ташкенте запустили новый пригородный автобусный маршрут

Автобусы будут следовать через ТРЦ «Megaplanet» и «High Town Mall», Аграрный университет, а также махалли Ункурган, Чинабад и Ходжакурган. Таким образом, новый маршрут соединит жилые кварталы с крупными торговыми объектами, учебными заведениями и деловыми точками притяжения.