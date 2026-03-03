Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте запустили новый пригородный автобусный маршрут

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В столице с 3 марта начал работу новый автобусный маршрут № 10 «Махалля Ходжакурган — 12-й квартал Юнусабада». Маршрут призван улучшить транспортное сообщение между отдалёнными жилыми массивами и одной из самых густонаселённых частей города.

Источник: Vaib.Uz

Автобусы будут следовать через ТРЦ «Megaplanet» и «High Town Mall», Аграрный университет, а также махалли Ункурган, Чинабад и Ходжакурган. Таким образом, новый маршрут соединит жилые кварталы с крупными торговыми объектами, учебными заведениями и деловыми точками притяжения.

График движения установлен с 05:30 до 21:55, что позволит жителям комфортно добираться как на работу и учёбу, так и обратно домой.

На линии задействованы 10 автобусов большой вместимости марки Mercedes-Benz. Стоимость проезда составляет 1700 сумов.