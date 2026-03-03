В Ташкенте запустили новый пригородный автобусный маршрут

Автобусы будут следовать через ТРЦ «Megaplanet» и «High Town Mall», Аграрный университет, а также махалли Ункурган, Чинабад и Ходжакурган. Таким образом, новый маршрут соединит жилые кварталы с крупными торговыми объектами, учебными заведениями и деловыми точками притяжения.
График движения установлен с 05:30 до 21:55, что позволит жителям комфортно добираться как на работу и учёбу, так и обратно домой.
На линии задействованы 10 автобусов большой вместимости марки Mercedes-Benz. Стоимость проезда составляет 1700 сумов.