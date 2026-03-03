Врач назвала возможную причину появления красной отметины на шее у Трампа

Врач-кардиолог Ирина Васильева прокомментировала появление изменения кожи в области шеи у Дональда Трампа, отметив, что наиболее вероятная причина — подкожное кровоизлияние, вызванное механическим воздействием.
«С высокой долей вероятности речь идёт о подкожном кровоизлиянии, которое могло возникнуть из-за давления на кожу — например, тугим воротничком. Если человек при этом принимает препараты, влияющие на свёртываемость крови, даже умеренное механическое воздействие может привести к повреждению мелких сосудов и появлению гематомы», — отметила специалист.
По словам Васильевой, подобные изменения не обязательно свидетельствуют о серьёзной патологии и чаще связаны с сочетанием внешнего давления и особенностей медикаментозной терапии. В качестве профилактической меры врач рекомендовала минимизировать механическое воздействие на область шеи.
Ранее терапевт Шон Барбабелла, являющийся врачом американского лидера, рассказал, что появление красного пятна на шее президента США Дональда Трампа связано с использованием крема для кожи, который был прописан ему в качестве профилактики.