Врач назвала возможную причину появления красной отметины на шее у Трампа

«С высокой долей вероятности речь идёт о подкожном кровоизлиянии, которое могло возникнуть из-за давления на кожу — например, тугим воротничком. Если человек при этом принимает препараты, влияющие на свёртываемость крови, даже умеренное механическое воздействие может привести к повреждению мелких сосудов и появлению гематомы», — отметила специалист.