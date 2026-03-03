Зарегистрированная в РФ Федерация кибатлетики хочет открыть 46 отделений за год

Федерация создаётся при поддержке группы компаний «Моторика», «Сколиолоджик.ру», «Прима Орто», Всероссийской организации инвалидов с ампутацией «ОПОРА» и Союза «Кибатлетика». Президентом избран Андрей Давидюк — генеральный директор компании «Моторика».
Ключевые задачи организации — получение статуса общероссийской спортивной федерации, масштабирование кибатлетики с формированием широкой региональной сети, а также развитие международного направления, включая создание международной федерации совместно со странами БРИКС+.
«Регистрация Федерации — ключевой шаг к системному развитию кибатлетики в России. Мы формируем устойчивую спортивную экосистему федерального уровня и выводим дисциплину в международную повестку. В кибатлетике уже проводятся чемпионаты России, а в 2024 году в Казани мы собрали десять национальных команд. Уверен, кибатлетика станет спортом будущего и международным движением, в котором Россия будет центром компетенций и притяжения», — рассказал Life.ru президент Федерации Андрей Давидюк.
Кибатлетика — это адаптивная спортивная дисциплина, в которой спортсмены, использующие ассистивные технологии и средства реабилитации (протезы рук и ног, кресла-коляски, нейрогарнитуры), соревнуются в выполнении повседневных задач.
С 2017 года в соревнованиях приняли участие около 2500 атлетов из 42 регионов России, в том числе более 400 ветеранов. На «Играх будущего — 2024» в Казани кибатлетика объединила 40 участников из десяти стран. По итогам был подписан меморандум о международном развитии дисциплины.
С 2023 года Союз «Кибатлетика» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и Фондом президентских грантов реализует проект «С кибатлетикой строим будущее» — двухнедельные комплексные реабилитационные смены для пользователей протезов рук и ног, включая гражданских лиц, пострадавших в зоне СВО. Программа действует в пяти центрах — в Московской, Новосибирской и Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР. Она включает физическую и психологическую реабилитацию, обучение пользованию протезами и социальную адаптацию. Завершающим этапом становится соревнование «Кибатлетика: троеборье».
Около 500 человек уже прошли такие смены. Проект вошёл в топ-100 Фонда президентских грантов, а на чемпионат России по кибатлетике 2025 года были приглашены 60 ветеранов.
По данным Правительства РФ, сегодня адаптивным спортом регулярно занимаются 1,8 млн человек — примерно 20% от потенциальной аудитории. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 70%. При этом рынок технических средств реабилитации (ТСР) пока покрывает потребность лишь частично. По оценке ТеДо, в 2024 году более 37,6 млн человек нуждались в ТСР для мобильности, однако рынок закрыл лишь 42% потребности в денежном выражении и 36% — в натуральном.
Федерация кибатлетики планирует одновременно развивать соревновательное направление, расширять региональную сеть и формировать культуру активного использования технических средств реабилитации в повседневной жизни и спорте.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова представила президенту Владимиру Путину первую отечественную разработку бионического протеза руки с функцией очувствления. Презентация состоялась на выставке передовых технологий в рамках Форума будущих технологий.
