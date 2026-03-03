Зарегистрированная в РФ Федерация кибатлетики хочет открыть 46 отделений за год

По данным Правительства РФ, сегодня адаптивным спортом регулярно занимаются 1,8 млн человек — примерно 20% от потенциальной аудитории. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 70%. При этом рынок технических средств реабилитации (ТСР) пока покрывает потребность лишь частично. По оценке ТеДо, в 2024 году более 37,6 млн человек нуждались в ТСР для мобильности, однако рынок закрыл лишь 42% потребности в денежном выражении и 36% — в натуральном.