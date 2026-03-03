Врач Вылегжанина: до 30% случаев жалоб на снижение слуха приходится на подростков

«Снижение слуха происходит исподволь, незаметно. Этому способствуют компенсаторные механизмы в нашем головном мозге, за счет которых человек может слышать “нормально”. Например, это происходит за счет способности воспринимать нормально речевые частоты в диапазоне от 500 до 4000 Гц, в то время, как слух начинает падать на высоких частотах, чего пациенты могут не замечать или жаловаться на шум в одном или обоих ушах. При появлении шума в ушах необходимо срочно обратиться к сурдологу и сделать аудиометрию — проверить слух. Зачастую, вовремя распознанный патологический процесс можно либо устранить на ранних стадиях заболевания, либо “законсервировать” и не дать ему усугублять состояние слухового анализатора человека в последующий период», — сказал Игорь Кастыро, доктор медицинских наук, врач-оториноларинголог, фониатр клиники «Будь Здоров» на Сретенке.