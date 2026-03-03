И почему они не хотят брать ответственность за собственные решения

И еще есть история. Женщина написала заявление, а потом обратилась в суд, чтобы оспорить увольнение и взыскать с работодателя зарплату за вынужденный прогул, ну и так — миллион за переживания. Стали разбираться, доказательств понуждения не нашли: конфликтов не было, взысканий тоже, сроки отзыва заявления работодатель не нарушал, сотрудница правом отзыва не воспользовалась. В трех инстанциях истице отказали. Точку в деле поставил Верховный суд. ~Доказательством недобровольного увольнения он счел наличие у женщины детей и кредитов.~ Ну да, ну да, кто ж в здравом уме при таких вводных увольняется. Люди с долгами — они вроде крепостных по убеждению, свобода выбора для них страшнее смерти. В общем, теперь работодателям надо интересоваться у работников, нет ли у них долгов и как они планируют их погашать.