Полковник Ходаренок: Иран не смог выполнить обещание уничтожить Тель-Авив

В теории от этого есть защита. Иран мог бы грамотно разворачивать ложные цели, чтобы отвлекать внимание американцев и израильтян на надувные и деревянные ракеты. Он мог бы развернуть сеть наблюдателей за небом, не использующих радары и потому незаметных, чтобы вовремя предупреждать ракетные расчеты об угрозе с воздуха или даже устраивать зенитные засады. В активности вражеской авиации можно искать закономерности и пробовать назначать атаки в тот момент, когда большинство самолетов уже возвращаются на базу. Тактических трюков можно придумать множество, — но кто их будет придумывать и исполнять, если штабы и командиров США и Израиль уничтожают в первую очередь?