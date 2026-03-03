Москва
Армия США поразила командно-контрольные пункты КСИР и системы ПВО Ирана

Вооруженные силы США ликвидировали командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и другую военную инфраструктуру Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Центрального командования ВС страны.

Вооруженные силы США ликвидировали командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и другую военную инфраструктуру Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Центрального командования ВС страны.

— В ходе продолжительных операций американские войска уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые установки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы, — уточнило ведомство в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его решение выйти из ядерной сделки с Ираном предотвратило появление у Тегерана ядерного оружия. По его словам, это могло случиться еще три года назад.

КСИР, в свою очередь, сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибли более 40 человек, еще около 70, по данным Тегерана, получили ранения.

Ранее в корпусе также объявили о начале тринадцатого этапа операции «Правдивое обещание — 4». Иранские военные запустили беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте.

